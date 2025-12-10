Koçari de Furtuna da yandı! Taşacak Bu Deniz'e atandı: "Rizeli Savcı Feride" geliyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Oyuncuları ve konusu ile büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz, kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

OGM Pictures imzalı yapımın ekibine son olarak genç kuşağın başarılı oyuncularından Naz Çağla Irmak katıldı.

RİZELİ SAVCI FERİDE

Irmak, dizide adalet arayışıyla Karadeniz’e gelen Savcı Feride’ye hayat verecek.

Faili meçhul kalan savcı babasının izindeki Rizeli savcı Feride, hem Koçarilere hem Furtunalara zor zamanlar yaşatmaya hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor.