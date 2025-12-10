Kenan Yıldız'ın yeni gol sevinci ve anlamı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus formasıyla Serie A'da adından söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı goller kadar gol sevinciyle de dünya basınının gündemde.

Yıldız'ın fileleri havalandırdıktan sonra yaptığı ve sosyal medyada viral olan o hareketin sırrı ortaya çıktı.

Futbolseverler 'Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır, bu hareket ne anlama geliyor?' sorularına yanıt ararken, genç yıldızın verdiği 'marka' mesajı dikkat çekti.

İşte o ikonik poza dair detaylar...

KENAN YILDIZ'IN YILDIZI

Gol sevinci yaşayan Kenan Yıldız, sağ ve sol elini omuz hizasına kaldırarak, başparmak ve işaret parmaklarını özel bir açıyla birleştiriyor.

Tıpkı 'Örümcek Adam'ın ağ atma hareketini andıran bu figürde; orta ve yüzük parmaklar kapatılıp, eller birbirine yaklaştırıldığında ortaya kusursuz bir 'yıldız' silüeti çıkıyor.

Kenan Yıldız'ın bu pozu tercih etmesi, bilinçli bir 'kişisel markalaşma' adımı olarak yorumlanıyor.

Genç yetenek, soyadını, evrensel bir sembol olan 'Star' (Yıldız) figürüyle birleştiriyor.