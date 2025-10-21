Eşref Rüya'nın klasiği bakın kaç modelmiş! "Eşref'in ikinci rüyası"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref Tek karakterinin gözü gibi baktığı ve asla vazgeçemediği klasik otomobil, kendi fan kitlesini yarattı.

Sosyal medyada otomobille ilgili yapılan yorumlar, oyuncularla yarışır hale geldi.

Eşref’in, pusuya düşürüldüğü sahnede ölümle cebelleşirken, Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan’ı dikkatli kullanması konusunda uyaracak kadar önemsediği klasik otomobil, hemen her bölümde boy gösteriyor.

Eşref dışında dizideki diğer karakterlerin de zaman zaman kullandığı klasiğe dair detaylar internette en çok araştırılanlar arasında.

O çok konuşulan ve gören herkeste hayranlık uyandıran otomobil, 1969 DeVille Coupe Cadillac. Cadillac tarafından 1949-2005 yılları arasında üretilen üst sınıf lüks otomobil, geniş ve gösterişli bir tasarıma sahip.

Uzun kaputu, geniş ızgarası ve krom detaylarıyla dikkat çeken Cadillac’a 7,7 litrelik 16 supaplı 472 CID OHV V8 motoru güç veriyor.

TALİPLİSİ ÇOK

Eşref Rüya ile birlikte klasik otomobillere olan ilgiyi artıran Cadillac’ın taliplisi de çok fazla.

İnternette otomobilin muadilini bulmak için arama yapanlar kadar, yapım şirketine ulaşıp otomobili satın almak isteyenler bile var.

Eşref karakteri ve diziyle özdeşleşen klasik otomobilin oyuncakları da bu ilgiden nasibini aldı. 1969 DeVille Coupe Cadillac model klasik oyuncak otomobiller oyuncakçılarda en çok sorulan model durumunda.

İlgiye paralel olarak otomobilin ikinci eliyle birlikte oyuncaklarının fiyatı da en yüksek seviyeye ulaştı