Kızılcık Şerbeti 117. bölüm 2. fragman: Başak bombayı patlatıyor! “Sizlere bir şey söylemeliyim…”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamı ekrana gelen son bölümüyle yine geniş kitlelerin gündemine oturdu.

Dizide temposu giderek artan olaylar, özellikle Ünal ailesinde yaşanan peş peşe krizlerle zirve yaptı.

Son bölümün ardından gözler şimdi yeni bölüme çevrildi. Diziden beklenen fragman geldi…

Karakterlerin alacağı kararlar, bozulan dengelerin nasıl yeniden kurulacağı ve aile içindeki gerilimin hangi yönde ilerleyeceği merak ediliyor.

BAŞAK NE SÖYLEYECEK?

Fatih ve Başak’ın düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanıyor. Nikah masasında Başak’ın “Sizlere bir şeyler söylemeliyim” sözleri ekranlara damga vuracak.

Peki, Başak ne açıklayacak? İşte Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm 2. Fragman: