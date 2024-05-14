Estetiksiz halini gören şaştı kaldı! Bakın dünyanın en büyük yanaklı kadınının estetiksiz hali nasılmış… Dünyanın en büyük yanaklı kadını olma unvanını alan Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali gündem oldu. Büyük elmacık kemikleriyle görenleri hayrete düşüren Pokreshchuk’un bakın önceki hali nasılmış…

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Son birkaç yılda yaptırdığı estetikler sayesinde dünyanın en büyük yanaklı kadını unvanına sahip olan Anastasia Pokreshchuk görüntüsüyle görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Ukrayna’da modellik yapan genç kız, elmacık kemiklerine yoğun olarak dolgu işlemi yaptırdı. 30 yaşındaki modelin sadece yanakları değil aynı zamanda vücudunun birçok bölgesinde de estetik işlemler bulunuyor.

Estetik operasyonlar ile kendini değiştirmek istediğini söyleyen Pokreshchuk, çirkin ya da kötü hissettiği için yaptırmadığını estetikli hali ile daha mutlu olduğunu aktardı.

Estetik yaptırmanın kendisi için adeta kuaföre gitmek gibi olduğunu da dile getiren Anastasia’nın estetiksiz hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

İşte, Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali…