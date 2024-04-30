Eurovision 2024 ne zaman, nerede? Türkiye Eurovision'a katılacak mı? 68. kez düzenlenecek olan uluslararası şarkı yarışması Eurovision için geri sayım başladı. Eurovision 2024 ne zaman ve nerede yapılacak merak konusu olurken, Türkiye'nin katılıp katılmayacağı da araştırılıyor. Peki, eurovision ne zaman? Eurovision 2024 nerede düzenlenecek? İşte detaylar...

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Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası bir şarkı yarışmasıdır.

İlk kez 1956 yılında İsviçre'nin Lugano şehrinde düzenlenen yarışma, o günden bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Eurovision Şarkı Yarışması, katılan ülkelerin belirlediği sanatçıların, kendi ülkelerini temsil eden şarkıları seslendirdiği bir etkinliktir. Her ülkenin yarışmaya tek bir şarkı ile katılma hakkı vardır.

En son 2012 yılında Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, 2013 yılında aldığı 'katılmama' kararı aldı.

Bu seneki yarışmaya dair detaylar ise merak konusu oldu. Peki, Eurovision 2024 ne zaman, nerede yapılacak? Türkiye katılacak mı? İşte bilgiler...

Eurovision 2024 ne zaman?

Eurovision Şarkı Yarışması 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek.

Türkiye Eurovision'a katılacak mı?

Eurovision formatını ve jüri oylarını adaletsiz bulan Türkiye, bu yıl da yarışmada yer almayacak.