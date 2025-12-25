Fenomen Özlem Öz iddiaları doğruladı! 5. müjdeyi verdi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öz, Instagram’da 3,8 milyon takipçisine içerik üretiyor.

Daha önce eşi Tayyar Öz ile birlikte kara para aklama iddiaları ve vergi kaçırma şüphesiyle gündeme gelen çift hakkında, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Dört çocuk annesi olan Özlem Öz, beşinci çocuk planlarına dair paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Fenomen isim lüks yaşam tarzı, çocuk sahibi olma konusundaki açıklamaları nedeniyle tepkiler almıştı.

5. KEZ HAMİLE

Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Özlem Öz, beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Bu haberi, eşinin doğum gününe özel olarak sakladığını belirten Öz, paylaşımıyla hem Tayyar Öz’ü hem de milyonlarca takipçisini şaşırttı.