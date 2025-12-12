Instagram'da bu ayarı yapın, Reels'ları otomatik kaydırın... Instagram otomatik reels kaydırma özelliği ile birlikte milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek. Peki; Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl açılır? İşte o ayar...

Göster Hızlı Özet Instagram, Reels videoları arasında manuel kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran "otomatik kaydırma" özelliğini tanıttı.

Kullanıcılar, Instagram'ı güncelledikten ve Reels ekranında üç nokta menüsünden bu ayarı aktif ettikten sonra bu özelliği kullanabilir.

Instagram Reels deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir özellik daha tanıttı. Platform videolar arasında elle kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran "otomatik kaydırma" seçeneğini aktif hale getirmeye başladı. Instagram'ın otomatik Reels kaydırma (Auto Scroll) özelliği ile artık bir video bittikten sonra elle yukarı kaydırma yapmadan bir sonraki Reels videoya otomatik geçiş yapabilirsiniz. Peki, Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl ve nereden açılır? İşte detaylar... INSTAGRAM OTOMATİK REELS KAYDIRMA NASIL AÇILIR 1. Instagram'ı güncelleyin App Store veya Google Play'e girin Instagram uygulamasını güncelleyin Güncel sürüm yoksa özellik görünmeyebilir 2. Reels ekranını açın Instagram uygulamasını açın Alt menüden Reels sekmesine girin veya Keşfet bölümünden herhangi bir Reels videosunu açın Video tam ekran Reels formatında olmalıdır 3. Üç nokta menüsünü açın Reels videosu oynarken ekranın sağ tarafına bakın Beğeni, yorum ve paylaşım simgelerinin bulunduğu alanda Üç nokta (⋯) simgesine dokunun 4. Otomatik kaydırmayı aktif edin Açılan menüde "Otomatik kaydırma" veya "Auto Scroll" seçeneğini bulun Anahtarı açık konuma getirin Video bittiğinde bir sonraki Reels otomatik olarak açılır.

