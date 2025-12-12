Instagram'da bu ayarı yapın, Reels'ları otomatik kaydırın...

- Instagram, Reels videoları arasında manuel kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran "otomatik kaydırma" özelliğini tanıttı.
- Kullanıcılar, Instagram'ı güncelledikten ve Reels ekranında üç nokta menüsünden bu ayarı aktif ettikten sonra bu özelliği kullanabilir.
- Böylece, videolar arasında elle kaydırma yapmadan geçiş sağlanabilecek.
Instagram Reels deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir özellik daha tanıttı.
Platform videolar arasında elle kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran “otomatik kaydırma” seçeneğini aktif hale getirmeye başladı.
Instagram’ın otomatik Reels kaydırma (Auto Scroll) özelliği ile artık bir video bittikten sonra elle yukarı kaydırma yapmadan bir sonraki Reels videoya otomatik geçiş yapabilirsiniz.
Peki, Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl ve nereden açılır? İşte detaylar...
INSTAGRAM OTOMATİK REELS KAYDIRMA NASIL AÇILIR
1. Instagram’ı güncelleyin
App Store veya Google Play’e girin
Instagram uygulamasını güncelleyin
Güncel sürüm yoksa özellik görünmeyebilir
2. Reels ekranını açın
Instagram uygulamasını açın
Alt menüden Reels sekmesine girin veya
Keşfet bölümünden herhangi bir Reels videosunu açın
Video tam ekran Reels formatında olmalıdır
3. Üç nokta menüsünü açın
Reels videosu oynarken ekranın sağ tarafına bakın
Beğeni, yorum ve paylaşım simgelerinin bulunduğu alanda
Üç nokta (⋯) simgesine dokunun
4. Otomatik kaydırmayı aktif edin
Açılan menüde “Otomatik kaydırma” veya “Auto Scroll” seçeneğini bulun
Anahtarı açık konuma getirin
Video bittiğinde bir sonraki Reels otomatik olarak açılır.