Instagram'da bu ayarı yapın, Reels'ları otomatik kaydırın...

Instagram otomatik reels kaydırma özelliği ile birlikte milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek. Peki; Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl açılır? İşte o ayar...

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 13:36
  • Instagram, Reels videoları arasında manuel kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran "otomatik kaydırma" özelliğini tanıttı.
  • Kullanıcılar, Instagram'ı güncelledikten ve Reels ekranında üç nokta menüsünden bu ayarı aktif ettikten sonra bu özelliği kullanabilir.
  • Böylece, videolar arasında elle kaydırma yapmadan geçiş sağlanabilecek.

Instagram Reels deneyimini tamamen değiştirecek yeni bir özellik daha tanıttı.

Platform videolar arasında elle kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran “otomatik kaydırma” seçeneğini aktif hale getirmeye başladı.

Instagram’ın otomatik Reels kaydırma (Auto Scroll) özelliği ile artık bir video bittikten sonra elle yukarı kaydırma yapmadan bir sonraki Reels videoya otomatik geçiş yapabilirsiniz.

Peki, Instagram otomatik reels kaydırma özelliği nasıl ve nereden açılır? İşte detaylar...

INSTAGRAM OTOMATİK REELS KAYDIRMA NASIL AÇILIR

1. Instagram’ı güncelleyin

App Store veya Google Play’e girin

Instagram uygulamasını güncelleyin

Güncel sürüm yoksa özellik görünmeyebilir

2. Reels ekranını açın

Instagram uygulamasını açın

Alt menüden Reels sekmesine girin veya

Keşfet bölümünden herhangi bir Reels videosunu açın

Video tam ekran Reels formatında olmalıdır

3. Üç nokta menüsünü açın

Reels videosu oynarken ekranın sağ tarafına bakın

Beğeni, yorum ve paylaşım simgelerinin bulunduğu alanda

Üç nokta (⋯) simgesine dokunun

4. Otomatik kaydırmayı aktif edin

Açılan menüde “Otomatik kaydırma” veya “Auto Scroll” seçeneğini bulun

Anahtarı açık konuma getirin

Video bittiğinde bir sonraki Reels otomatik olarak açılır.

