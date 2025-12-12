Kuruluş Orhan'ın eşi geliyor: Asporça Hatun'u oynayacak...

- Kuruluş Orhan dizisine, Asporça Hatun karakteriyle Alina Boz katıldı.
- Alina Boz, Orhan Bey'in eşi rolünde oynayacak.
- Daha önce Aşk 101'de birlikte rol alan Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz, bu projede yeniden bir araya gelecek.
Kuruluş Osman ismiyle uzun süre ekranda kalan dizi, Burak Özçivit’in ayrılığı sonrası yoluna Kuruluş Orhan adıyla devam etmişti.
Mert Yazıcıoğlu’nun başrolde olduğu yapım, kadrosuna sürpriz bir isim dahil etti.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye transfer edilen isim Alina Boz oldu.
ASPORÇA HATUN
Ünlü oyuncu, yeni sezonda Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun karakterine hayat verecek.
Böylece Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz, Aşk 101 dizisinde birlikte rol almalarının ardından yeniden aynı projede buluşmuş olacak.