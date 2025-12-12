İşte gerçek babası! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman bakın kimin kızı çıktı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ava Yaman, özellikle popüler dizi Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni Miryano karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

İzleyiciler, hem etkileyici oyunculuk yeteneği hem de dizideki Yunan rolü nedeniyle genç oyuncunun gerçek kimliğini, kökenini ve özel hayatını merak etti.

Ava Yaman'ın babasının kendi mesleğinin yanında kızının kariyerine de önemli katkılarda bulunduğu biliniyor.

AVA YAMAN'IN BABASI

Ava Yaman'ın babası Ali Reşat Yaman, sanat ve reklam dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir.

Ali Reşat Yaman, yaratıcı yönetmenlik, bestekârlık, şairlik ve yazarlık gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir.