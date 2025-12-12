Abone ol: Google News

İşte gerçek babası! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman bakın kimin kızı çıktı...

Taşacak Bu Deniz dizisinde fırtınalar estiren genç oyuncu Ava Yaman'ın babası ile pozları gündem oldu.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 16:08
İşte gerçek babası! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman bakın kimin kızı çıktı...
  • Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni rolüyle dikkat çekti.
  • İzleyiciler, onun kökeni ve özel hayatını merak ediyor.
  • Babası Ali Reşat Yaman, sanat ve reklam dünyasında tanınan çok yönlü bir isimdir.

Ava Yaman, özellikle popüler dizi Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni Miryano karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

İzleyiciler, hem etkileyici oyunculuk yeteneği hem de dizideki Yunan rolü nedeniyle genç oyuncunun gerçek kimliğini, kökenini ve özel hayatını merak etti.

Ava Yaman'ın babasının kendi mesleğinin yanında kızının kariyerine de önemli katkılarda bulunduğu biliniyor.

AVA YAMAN'IN BABASI

Ava Yaman'ın babası Ali Reşat Yaman, sanat ve reklam dünyasının çok yönlü isimlerinden biridir.

Ali Reşat Yaman, yaratıcı yönetmenlik, bestekârlık, şairlik ve yazarlık gibi birçok farklı alanda faaliyet göstermektedir.

Medya Haberleri