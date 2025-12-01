Evrim Akın'ın eski eşi tanıdık çıktı! 6 ayda boşandılar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Yakası'nın Selin'i ve Bez Bebek'in Nana'sı Evrim Akın, bu iki karakter ile hafızalara kazındı.

Kariyerine sunuculuk alanında devam eden 46 yaşındaki Akın, magazin gündemine çarpıcı iddialar ile geldi.

Televizyon ekranlarına enerjisi ve samimiyetini yansıtan Evrim Akın’ın, kamera arkasındaki yaşamı dikkat çekti.

Akın'ın bir dönem evli olduğu ve 6 ay sonra boşandığı isim, merak konusu oldu.

TANIDIK ÇIKTI

Evrim Akın, liseyi bitirdikten sonra konservatuvar eğitimi almak için İstanbul'a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu ancak eğitimi sırasında ''disiplinsizlik'' nedeni ile okuldan atıldı.

O esnada burada tanıştığı oyuncu Ümit Çırak ile evlendi ancak bu evlilik sadece 6 ay sürdü.

Çırak, özellikle Süper Baba dizisinde oynadığı Nihat'ın çırağı rolüyle tanınır.