Exxen'den ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın yeni adresi belli oldu!

Youtube'da yayınlanmaya başlayan ve büyük başarı yakalayan Konuşanlar programı, Acun Ilıcalı'nın teklif götürmesiyle birlikte Exxen'e geçmişti.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ile anlaşan Hasan Can Kaya, bu sezon itibariyle Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı.

4 yıldır Exxen ekranlarında seyirciyle buluşan Hasan Can Kaya'nın yeni sezonda hangi platforma geçeceği merak ediliyor.

Uzun bir süredir dijital platformlarda yoğun ilgi gören Konuşanlar programının yeni adresi belli oldu.

Peki, Konuşanlar hangi platformda yayınlanacak? İşte, Hasan Can Kaya'nın yeni adresi...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan Can Kaya kararını verdi.

Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri haline gelen 'Konuşanlar' yeni sezonda Disney Plus ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Yeni sezondan itibaren “Konuşanlar”, çevirileri yapılarak farklı ülkelerde aynı anda yayınlanacak.