Fahriye Evcen bakın aslen nereliymiş! İşte Fahriye Evcen'in memleketi... Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in memleketi merak uyandırdı. Peki, Fahriye Evcen aslen nereli? İşte memleketi...

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen hakkında merak edilenler zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

37 yaşındaki oyuncunun hayranları ünlü oyuncu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırıyor.

Almanya Düsseldorf Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri alınca okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü dizisindeki "Necla" rolüyle ün kazandı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini ise 11 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı.

Ünlü oyuncu kariyerinde Asla Unutma, Hasret, Yaprak Dökümü Yalancı Bahar, Veda, Çalıkuşu, Kurt Seyit ve Şura, Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinde rol alarak ekranlarda yer aldı.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenene Fahriye Evcen'in bu evlilikte Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor.

Fahriye Evcen'in hayatını merak edenler en çok ünlü ismin memleketini merak ediyor.

Peki, Fahriye Evcen nereli? İşte ünlü oyuncunun memleketi...

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen'in ailesi aslen Samsunludur.