Fatih Altaylı'ya kritik beyin ameliyatı

Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Altaylı, beyninde bulunan kitlenin büyümesi ve baskı oluşturması üzerine ameliyata alındı.

"SAAT 07.00'DE AMELİYATA GİRDİ"

Canlı yayında bilgi veren Saymaz, Altaylı’nın sabah erken saatlerde operasyona alındığını belirterek, ameliyatın devam ettiğini ifade etti. Uzun süredir iyi huylu olduğu belirtilen bir kitle bulunduğunu aktaran Saymaz, cezaevi sürecinde bu kitlenin büyüdüğünü söyledi.

"KİTLE 2,5 SANTİME ULAŞTI"

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu kitle yaklaşık 2,5 santimetreye kadar büyüyerek beyne baskı yapmaya başladı. Bu gelişme üzerine doktorların ameliyat kararı aldığı öğrenildi.

Altaylı’nın operasyon öncesinde yakın çevresine, müdahalenin dışarıdan bakıldığında görece basit bir işlem olduğunu ve kısa sürede tamamlanmasını umduğunu ifade ettiği aktarıldı.

CEZAEVİ SÜRECİNDE SAĞLIK SORUNLARI GÜNDEM OLDU

Hatırlanacağı üzere Fatih Altaylı, Haziran ayında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanmış, yaklaşık altı ay sonra tahliye edilmişti. Bu süreçte sağlık durumunun kötüleştiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Altaylı’nın ameliyata alındığı haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun mesajları paylaştı.