Fenomen dizi için final kararı: Resmen açıklandı! "Son 3 bölüm"

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı televizyon ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse, final yapıyor.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 17:11
Fenomen dizi için final kararı: Resmen açıklandı!
  • Kral Kaybederse dizisi, 3 bölüm sonra final yapacak.
  • Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerde olduğu dizinin finali resmen açıklandı.
  • Star TV'de yayınlanan dizinin ekran macerası sona eriyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin ekran macerası sona eriyor.

Yapımın son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer aldı.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri doğrulandı.

İşte, yapımdan gelen final paylaşımı...

