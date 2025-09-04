Abone ol: Google News

Fenomen Kadir Ezildi'ye "evlilik mi, temizlik mi" soruldu: İşte yanıtı...

Katıldığı bir YouTube programında evliliğinden bahseden Kadir Ezildi, "temizlik mi zor evlilik mi" sorusunu yanıtladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 14:34
Fenomen Kadir Ezildi'ye

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren fenomen Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu.

Burada evlilikleri hakkında konuşan Ezildi, dikkat çeken bir soruya yanıt verdi.

Ezildi çifti, özellikle evliliklerinin proje olduğu iddialarına sert çıktı.

Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğinize proje diyorlar, doğru mu?' sorusuna 'Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?' yanıtını verdi.

EVLİLİK Mİ TEMİZLİK Mİ

Nur Viral'ın hangisi daha zor sorusuna Kadir Ezildi'nin yanıtı ise "evlilik" oldu.

Medya Haberleri