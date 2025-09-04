Fenomen Kadir Ezildi'ye "evlilik mi, temizlik mi" soruldu: İşte yanıtı...

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren fenomen Kadir Ezildi, eşi Gamze Ezildi ile birlikte Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu.

Burada evlilikleri hakkında konuşan Ezildi, dikkat çeken bir soruya yanıt verdi.

Ezildi çifti, özellikle evliliklerinin proje olduğu iddialarına sert çıktı.

Kadir Ezildi, Viral'in 'Evliliğinize proje diyorlar, doğru mu?' sorusuna 'Allah onlara akıl fikir versin. Müteahhit miyim ben?' yanıtını verdi.

EVLİLİK Mİ TEMİZLİK Mİ

Nur Viral'ın hangisi daha zor sorusuna Kadir Ezildi'nin yanıtı ise "evlilik" oldu.