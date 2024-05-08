Ferdi Tayfur’un asıl mesleği bakın neymiş! Eski mesleğini duyan inanamıyor Hem Türk sinema tarihine hem de arabesk müziğe adını altın harflerle yazdıran Ferdi Tayfur’un asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer ünlü olmadan önce bu mesleği yapıyormuş…

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Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, kederli ve duygusal şarkılarıyla milyonların kalbini fethetti.

Kendine özgü yorumu ve özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edinen usta sanatçı, müzik dünyasında eşsiz bir yer edindi.

Sayısız albüm ve filmde yer alarak Türk müziğine ve sinemasına katkıda bulundu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde boy gösterdi.

Ferdi Tayfur, şimdi ise eski mesleğiyle gündeme oturdu. Usta sanatçının eski mesleğini duyan kulaklarına inanamadı.

Ferdi Tayfur'un eski mesleği...

Ferdi Tayfur, bugün arabesk müziğin öncülerinden ve babası olarak biliniyor.

Ancak pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçek var. Ferdi Tayfur, müzik kariyerine adım atmadan önce bir traktör şoförüydü.

Şimdilerde filmlerini bayılarak izlediğimiz, müziklerini severek dinlediğimiz usta sanatçının eski bir traktör şoförü olması, duyanları şaşkına çevirdi.