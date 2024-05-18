Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt bakın nereli çıktı! İşte memleketi... A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Milletler Ligi'nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Karakurt hakkında merak konusu olan bir detay ise memleketi. Peki, Ebrar Karakurt nereli? İşte yanıtı...

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Pembe saçlarıyla A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikonik oyuncusu Ebrar Karakurt, 22 yaşında olmasına rağmen birçok başarı ve rekora imza attı.

Karakurt, kariyer yolculuğuna Rusya'da devam etse de, Türk hayranları onu yakından takip ediyor.

Milletler Ligi'nde üstün performansı ile öne çıkan Ebrar Karakurt, voleybol tutkunlarının yıldız oyuncuları arasında yer alıyor.

Genç voleybolcu hakkında merak konusu olan bir detay da memleketi.

Ebrar Karakurt asle nereli, Türk mü, sorusu, arama motorlarında araştırılıyor.

İşte Ebrar'ın doğduğu şehir ve memleketi...

Ebrar Karakurt nereli

Ebrar Karakurt , 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğan Türk voleybol oyuncusudur.

12 yaşında voleybol kariyerine Vakıfbank'ta başlayan Karakurt, küçük yaşlardan beri İstabul'da ikamet etmiştir.

Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'yla iki yıllık sözleşme imzalamıştır.

2023 yılında Rusya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olmuştur.