Fuhuş iddia edilmişti! Mert Vidinli'den ilk paylaşım...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması gündemde.

Aralarında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Cihan Şensözlü’nün bulunduğu isimlerin yurt dışında bulunduğu öğrenilmiş ve haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Türkiye'ye henüz dönmeyen Vidinli ise konuya dair sessizliğini korumasıyla dikkat çekmişti.

PAYLAŞIM GELDİ

Mert Vidinli, sosyal medyadan geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sessizliğini bozan ünlü isim “Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...” ifadelerini kullandı.