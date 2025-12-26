Yılbaşı haftası hangi diziler yok: Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kıskanmak, Gönül Dağı..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır kanallar, yeni yıl haftasında yerli dizilere 1 haftalık tatil arası veriyor.

2026'ya sayılı gün kala kanalların aynı kararı alması beklenirken diziler arasındaki rekabet nedeniyle kanalların bu tatilden vazgeçmesi bekleniyor.

İzleyiciler ise "hangi diziler yılbaşı arası verecek", "hangi diziler yayınlanmayacak" gibi başlıklara yanıt arıyor.

BELLİ OLMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş, 'Haftaya diziler yılbaşı arası verecek mi?' başlıklı yazısında reklamverenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını arasıyla ilgili bu sene belirsizlik yaşandığını açıkladı.

Yani dizilerin yeni yıl haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Bu durum önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.