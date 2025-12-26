Kızılcık Şerbeti'nin Bade'si bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce... Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in asistanı Bade rolünü canlandıran Dilaray Yeşilyaprak, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Daha önce birçok yapımda yer alan Yeşilyaprak, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.