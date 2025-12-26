Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti'nin Bade'si bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce...

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in asistanı Bade rolünü canlandıran Dilaray Yeşilyaprak, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Daha önce birçok yapımda yer alan Yeşilyaprak, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 17:15
  • Dilaray Yeşilyaprak, Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'in asistanı Bade rolüyle dikkat çekiyor.
  • İstanbul doğumlu olan oyuncu, kariyerine başlamadan önce Maltepe Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.
  • Yeşilyaprak, daha önce Benim Adım Melek, Hercai ve Mavera dizilerinde de rol aldı.

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dilaray Yeşilyaprak, lise eğitimini başkent Ankara'da tamamladı.

Eğitim hayatı boyunca sanata olan ilgisi arttı ve oyunculuk kariyerine yönelik adımlar atmaya karar verdi.

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, oyunculuk dünyasına adım attı.

OYNADIĞI DİZİLER

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki "Bade" karakteriyle öne çıkan Dilaray Yeşilyaprak, ilk olarak  2019 yılında "Benim Adım Melek" dizisinde rol aldı.

Akabinde ise 2020’de rol aldığı Hercai dizisinde Zeynep Aslanbey, 2021’de başlayan Mavera: Hace Ahmed Yesevi dizisinde Asife karakterini canlandırdı. 

