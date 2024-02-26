Gaddar'ın Enver'i Alper Çankaya bakın aslen nereliymiş! İşte Alper Çankaya'nın memleketi.. Ünlü oyuncu Alper Çankaya'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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Gaddar dizisinde "Enver" karakterini canlandıran oyuncu Alper Çankaya oyunculuğuyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Alper Çankaya, hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Başarılı oyuncu Gaddar dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Alper Çankaya, 2009 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü 2012 yılında yarıda bıraktı ve sonrasında girdiği Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu.

Alper Çankaya, öğrencilik yıllarında Bilkent Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı.

Alper Çankaya oyunculuk kariyerinde Vatanım Sensin, Yargı, Ex Aşkım, Baba, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?, Çukur, Aile ve Gaddar dizilerinde rol aldı.

Alper Çankaya oyunculuk kariyerine ilk kez 2018 yılında yayınlanan Vatanım Sensin isimli dizide canlandırdığı Arslan karakteri ile başlamıştır.

Alper Çankaya, "Cam Perde" filmindeki performansıyla 42. İstanbul Film Festivali’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştür.

Alper Çankaya, 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. 34 yaşındaki oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Başarılı oyuncu şimdilerde NOW TV’de yayınlanan Gaddar dizisindeki Enver rolüyle tüm dikkatleri üzerine topladı...