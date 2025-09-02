Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi...

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, sadece sahadaki başarılarıyla değil, kökeniyle de merak konusu oldu.

Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giydi.

İlkay Gündoğan, hem Türk hem de Alman futbolseverlerin yakından takip ettiği bir isim olarak dikkat çekiyor.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi sonrası, taraftarlar yıldız futbolcunun memleketini ve ailesinin kökenlerini araştırmaya başladı.

İlkay Gündoğan hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü futbolcunun memleketi yer alıyor.

İşte, İlkay Gündoğan'ın memleketi...

İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990 yılında Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi.

İlkay Gündoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.