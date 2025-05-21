Haberler



Medya



Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu! Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...