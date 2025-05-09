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Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak?

Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...