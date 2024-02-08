Gazoz reklamının "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" diyen yıldızı büyüdü! Son halini görenler şaştı kaldı... Hayatımıza "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle giren minik reklam yıldızı büyüdü, anne oldu, görenler tanıyamadı. İşte, gazoz reklamının minik yıldızı Seda Randa’nın son hali….

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Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarından olan birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ile şöhretin kapılarını aralamıştı.

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısıyla birlikte söyleyemediği "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyle hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde ise şöhretten uzak bambaşka bir hayat yaşıyor.

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde hafızalara kazınan o reklam filminde bir kez daha ekran karşısına çıksa da ne yazık ki hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

Az değil tam 14 sene sonra aynı reklam ile boy gösteren Randa o dönemde yaptığı bir konuşmada, ''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.'' İfadelerini kullanmıştı.

Ne yazık ki umduğu gibi ünlü bir oyuncu olamayan Randa, 5 yaşındaki hali ile hatırlanmaya devam ediyor.

İşte, minik yıldızın son hali....

Hafızlarda sıkı bir yer edinen o reklamın üstünden neredeyse 30 yıl geçti, haliyle o küçük kız büyüdü.

Bambaşka bir sektörde üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile evlenen Seda Randa şimdilerde bir anne.

Seda Renda da eşi gibi bambaşka bir sektör olan turizmde, 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Vaktinin çoğunu ise çocuğuyla geçiriyor.