"Gebeş Kaplumbağa" sözüyle tanınmıştı! Sevenleri kahroldu... Bir sokak röportajındaki “Gebeş Kaplumbağa” lafıyla birçok kişinin tanıdığı Azadi Kaya hastaneye kaldırıldı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında yapılan sokak röportajları, zaman zaman unutulmaz anlara sahne oluyor.

Ankara'da Ulus hali civarındaki bir röportaj, adeta hafızalara kazındı.

Sokak röportajlarında gündemi değerlendirirken özgün bir dil kullanan Azadi Kaya, "gebeş kaplumbağa" ve "kanalize" kelimeleriyle tanındı.

Sosyal medyada viral bir hal alan kelimeler, herkesin diline dolandı.

Hastanelik oldu

Elektrik ustası olan 41 yaşındaki isimden kötü haber geldi.

Fenomen haline gelen Azadi Kaya’nın ağır bir hastalık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Hastaneden fotoğraf da paylaşıldı.

İşte son durumu...