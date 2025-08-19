Abone ol: Google News

Gelin Evi'nin yeni sunucusu bakın kim oldu! Alişan'a rakip geliyor...

Show TV'nin 9 sezondur devam eden fenomen yarışma programı “Gelin Evi” yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü izleyicisine kavuşuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 12:27
Gelin Evi'nin yeni sunucusu bakın kim oldu! Alişan'a rakip geliyor...

Geçtiğimiz sezon Ezgi Sertel’in ayrılmasıyla sunucusuz devam eden Gelin Evi, yeni sezonu için sürpriz bir isimle anlaştı.

Başarılı oyuncu ve sunucu Buse Varol, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak programın yeni yüzü oldu.

Hafta içi her gün saat 12.15’te ekrana gelecek yarışma, gelinlerin çeyiz, ev dekorasyonu, sofra düzeni ve misafirperverlikteki hünerlerini sergileyecek.

Bu sezon, yarışmaya katılan her yarışmacıya bir çeyrek altın verilirken haftanın birincisi 150 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi olacak.

Medya Haberleri