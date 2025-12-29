Kapıcılar Kralı’ndaki apartman bakın şimdi ne halde: Görenler şaşırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Kapıcılar Kralı, yıllar sonra yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Toplumsal yaşamı mizah yoluyla ele alan film, apartman hayatının perde arkasını ustalıkla anlatıyor.

Kemal Sunal’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan filmin çekildiği apartman merak konusu oldu.

Peki, o apartman nerede bulunuyor, bugün nasıl görünüyor?

İşte Kapıcılar Kralı’nın çekimlerine ev sahipliği yapan o binaya dair merak edilen detaylar…

O APARTMAN HALA AYAKTA!

Film İstanbul’un Cihangir semtinde Güneşli Sokak’taki Zeren Apartmanı’nda çekildi.

Dönemin apartman–kapıcı ilişkilerini gerçekçi bir atmosferle beyaz perdeye taşıdı.

Kapıcılar Kralı’na ilham veren Zeren Apartmanı, gerçek hayatta burada yaşayan kapıcı “Seyit”ten esinlenilerek filme uyarlandı.

Bugün hala sinemaseverlerin ilgisini çeken Güneşli Sokak ve çevresi, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı sayesinde İstanbul’un sinema mirasında özel bir yere sahip olmayı sürdürüyor.