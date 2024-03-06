Georgina Rodriguez'in transparan tarzı Instagramı salladı! 'Ronaldo çok şanslı' Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez son Instagram paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Georgina Rodriguez'in son pozları...

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olarak gündeme oturan Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'da yaşıyor.

Ünlü futbolcunun eşi Georgina Rodriguez paylaştığı iddialı pozlar ile magazin gündeminde yer alıyor.

27 Ocak 1994 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Georgina Rodriguez cesur tarzı ile adından söz ettiriyor.

2016 yılından bu yanan Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan Georgina Rodriguez son Instagram paylaşımı ile beğeni topladı.

Georgina Rodriguez katıldığı bir davetteki tarzıyla dikkat çekti. Ünlü isim transparan elbisesiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

İşte Georgina Rodriguez'in transparan tarzı..