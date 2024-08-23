Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor? Feyyaz Yiğit'ten meraklandıran paylaşım...

Editör: Salih Demirgan
Feyyaz Yiğit'in hem yazıp hem oynadığı Gibi dizisi her sezonuyla beğeni topluyor.
EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi karakterlerin başından geçen absürd hikayeleri konu alıyor.
5 sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 6. sezonu merakla beklenirken Feyyaz Yiğit sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Feyyaz Yiğit Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gibi'nin 6. sezonu hakkında bir paylaşım yaptı.
Dizinin 6. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakında herhangi bir açıklama yapılmadı..