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Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor? Feyyaz Yiğit'ten meraklandıran paylaşım...

Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor? Feyyaz Yiğit'ten meraklandıran paylaşım... Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin 6. sezonu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...