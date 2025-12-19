Gişede rekor üstüne rekor! 2025’in en çok izlenen yerli filmleri

- 2025 yılı, Türk sinemasının seyirciyle yeniden güçlü bağlar kurduğu ve gişe rekorları kırdığı bir dönem oldu.
- Yerli yapımlar arasında en çok izlenen film, 1,45 milyon seyirciye ulaşan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" oldu.
- Komedi, dram, animasyon ve spor gibi çeşitli türlerdeki filmler, izleyicilerden büyük ilgi görerek Türk sinema sektörüne canlılık kazandırdı.
2025 yılı, Türk sinemasında izleyiciyle bağların yeniden kurulduğu bir dönem olarak öne çıktı.
Uzun süren durgunluğun ardından sinema salonlarına ilgi artarken, yerli yapımlar gişe listelerinde daha güçlü bir yer edinmeye başladı.
Farklı türlerde vizyona giren filmler, geniş izleyici kitlelerine ulaşarak sinema sektörüne canlılık kazandırdı.
Komedi, dram, biyografi ve aksiyon gibi birçok türde üretilen yapımlar, seyirci tercihlerinde belirleyici oldu.
İşte 2025 yılında en çok izlenen yerli filmler:
1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
Tür: Dram
Gişe: 1,45 milyon seyirci
Başroller: Barış Falay, Salih Bademci
Konu: Yıllara yayılan karmaşık bir dostluğun yüzleşmelerle dolu hikayesi. Derin anlatımıyla yılın en çok izlenen filmi oldu.
2. Rafadan Tayfa: Kapadokya
Tür: Animasyon / Aile
Gişe: 1,3 milyon seyirci
Seslendirme: Oğuz Sertoğlu, Şirin Giobbi
Konu: Rafadan Tayfa ekibi bu kez Kapadokya’da gizemli bir maceraya atılıyor. Çocuklar kadar ailelerin de favorisi oldu.
3. ŞamPİYONlar
Tür: Aile / Spor
Gişe: 1,1 milyon seyirci
Başroller: Murat Yıldırım, Deniz Barut
Konu: Gençlerin spor ve azimle hayallerinin peşinden gitmesini anlatan sıcak bir başarı hikayesi.
4. Kardeş Takımı 2
Tür: Komedi / Aile
Gişe: 980 bin seyirci
Başroller: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram
Konu: Kardeşlerin bu kez daha büyük bir maceraya atıldığı, ailece izlenebilecek eğlenceli devam filmi.
5. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı
Tür: Animasyon
Gişe: 920 bin seyirci
Seslendirme: Mustafa Oral, Atilla Taş
Konu: Kral Şakir ve arkadaşları evrenler arası bir yolculuğa çıkıyor.
6. Kutsal Damacana 5: Zombi
Tür: Komedi / Korku
Gişe: 850 bin seyirci
Başroller: Şafak Sezer, Ersin Korkut
Konu: Zombi salgınıyla karşı karşıya kalan ekip, absürt olaylar zinciriyle seyirciyi güldürüyor.
7. Siccin 8
Tür: Korku
Gişe: 780 bin seyirci
Başroller: Dilara Büyükbayraktar, Alper Üstündağ
Konu: Lanetli bir ailenin karanlık geçmişiyle yüzleşmesini konu alan film, korku tutkunlarını salonlara çekti.
8. Karantina
Tür: Komedi
Gişe: 720 bin seyirci
Başroller: Doğu Demirkol, Melis Sezen
Konu: Karantina sürecinde aynı apartmanda mahsur kalan insanların komik ve absürt hikayeleri.
9. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz
Tür: Aile / Fantastik
Gişe: 680 bin seyirci
Başroller: İnci Türkay, Nevra Serezli
Konu: Sevilen dizinin sinema uyarlamasında aile bağları ve sihir yeniden ön planda.
10. Aşk Sadece Bir An
Tür: Romantik / Dram
Gişe: 640 bin seyirci
Başroller: Hafsanur Sancaktutan, Burak Deniz
Konu: Tesadüfi bir karşılaşmayla başlayan kısa ama etkileyici bir aşk hikayesi.