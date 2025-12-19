Gişede rekor üstüne rekor! 2025’in en çok izlenen yerli filmleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı, Türk sinemasında izleyiciyle bağların yeniden kurulduğu bir dönem olarak öne çıktı.

Uzun süren durgunluğun ardından sinema salonlarına ilgi artarken, yerli yapımlar gişe listelerinde daha güçlü bir yer edinmeye başladı.

Farklı türlerde vizyona giren filmler, geniş izleyici kitlelerine ulaşarak sinema sektörüne canlılık kazandırdı.

Komedi, dram, biyografi ve aksiyon gibi birçok türde üretilen yapımlar, seyirci tercihlerinde belirleyici oldu.

İşte 2025 yılında en çok izlenen yerli filmler:

1. Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

Tür: Dram

Gişe: 1,45 milyon seyirci

Başroller: Barış Falay, Salih Bademci

Konu: Yıllara yayılan karmaşık bir dostluğun yüzleşmelerle dolu hikayesi. Derin anlatımıyla yılın en çok izlenen filmi oldu.

2. Rafadan Tayfa: Kapadokya

Tür: Animasyon / Aile

Gişe: 1,3 milyon seyirci

Seslendirme: Oğuz Sertoğlu, Şirin Giobbi

Konu: Rafadan Tayfa ekibi bu kez Kapadokya’da gizemli bir maceraya atılıyor. Çocuklar kadar ailelerin de favorisi oldu.

3. ŞamPİYONlar

Tür: Aile / Spor

Gişe: 1,1 milyon seyirci

Başroller: Murat Yıldırım, Deniz Barut

Konu: Gençlerin spor ve azimle hayallerinin peşinden gitmesini anlatan sıcak bir başarı hikayesi.

4. Kardeş Takımı 2

Tür: Komedi / Aile

Gişe: 980 bin seyirci

Başroller: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram

Konu: Kardeşlerin bu kez daha büyük bir maceraya atıldığı, ailece izlenebilecek eğlenceli devam filmi.

5. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

Tür: Animasyon

Gişe: 920 bin seyirci

Seslendirme: Mustafa Oral, Atilla Taş

Konu: Kral Şakir ve arkadaşları evrenler arası bir yolculuğa çıkıyor.

6. Kutsal Damacana 5: Zombi

Tür: Komedi / Korku

Gişe: 850 bin seyirci

Başroller: Şafak Sezer, Ersin Korkut

Konu: Zombi salgınıyla karşı karşıya kalan ekip, absürt olaylar zinciriyle seyirciyi güldürüyor.

7. Siccin 8

Tür: Korku

Gişe: 780 bin seyirci

Başroller: Dilara Büyükbayraktar, Alper Üstündağ

Konu: Lanetli bir ailenin karanlık geçmişiyle yüzleşmesini konu alan film, korku tutkunlarını salonlara çekti.

8. Karantina

Tür: Komedi

Gişe: 720 bin seyirci

Başroller: Doğu Demirkol, Melis Sezen

Konu: Karantina sürecinde aynı apartmanda mahsur kalan insanların komik ve absürt hikayeleri.

9. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Tür: Aile / Fantastik

Gişe: 680 bin seyirci

Başroller: İnci Türkay, Nevra Serezli

Konu: Sevilen dizinin sinema uyarlamasında aile bağları ve sihir yeniden ön planda.

10. Aşk Sadece Bir An

Tür: Romantik / Dram

Gişe: 640 bin seyirci

Başroller: Hafsanur Sancaktutan, Burak Deniz

Konu: Tesadüfi bir karşılaşmayla başlayan kısa ama etkileyici bir aşk hikayesi.