Gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, İstanbul’da bu sabah gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Toplam 7 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çıkan haberlerin ardından Eyüboğlu’nun özel hayatı da yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada ve arama motorlarında “Ezgi Eyüboğlu evli mi?”, “Ezgi Eyüboğlu’nun sevgilisi kim?” gibi sorular sıkça araştırılmaya başlandı.

İşte ünlü oyuncunun sevgilisi:

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞEFE KAPTIRDI

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu iddialara göre ürkiye’nin iki Michelin yıldızlı ünlü şefi Fatih Tutak ile birlikte.

Çiftin, 2025’i İsviçre’nin dünyaca ünlü kayak merkezi Gstaad’da birlikte karşılaması dikkat çekmişti.

FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak, uluslararası başarılarıyla tanınan önemli bir gastronomi figürü olarak öne çıkıyor. İstanbul doğumlu olan Tutak, Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda aldığı eğitimin ardından kariyerini yurt dışında sürdürdü. Japonya’dan Danimarka’ya uzanan geniş bir coğrafyada prestijli restoranlarda görev alan ünlü şef, modern Türk mutfağını çağdaş tekniklerle yorumlamasıyla biliniyor.

2019’da Türkiye’ye dönen Tutak, İstanbul’da açtığı TURK Fatih Tutak restoranıyla kısa sürede büyük başarı elde etti ve Michelin Rehberi’nde iki yıldız kazandı.