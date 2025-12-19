İşte Benim Stilim bitti mi, neden yok? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim, 2025 yılına iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen kısa sürede yayın akışından çıkarılmasıyla gündem oldu.

Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı ve yıllar boyunca moda yarışmaları arasında önemli bir yer edinen programın akıbeti, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

TV8’in gündüz kuşağında yer alan İşte Benim Stilim, 13 Temmuz Pazar günü yayınlanan son bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

Programın bu kararı sonrası “İşte Benim Stilim bitti mi?”, “Yeni sezonda devam edecek mi?” soruları merak konusu oldu.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER VARDI?

Programın önceki sezonlarından tanınan ve izleyicilerin hafızasında yer edinen Ivana Sert, yeni dönemde de jüri koltuğundaki yerini korudu. Bu sezona dahil olan yeni jüri üyeleri ise eski manken Güzide Duran ile estetisyen ve girişimci kimliğiyle bilinen Nur Bilen Yavuzer oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Öte yandan programın geleceğine dair belirsizlik sürüyor. İşte Benim Stilim’in 2026 yılında yeni bölümlerle ekrana dönüp dönmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal cephesinden gelecek yeni bilgiler doğrultusunda programın yeni sezon durumunun netleşmesi bekleniyor.