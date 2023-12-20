Gökhan Özoğuz’dan cevap geldi! "Nurgül zor zamanlar.." Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz hafta oğlu ile Athena konserine gitmiş, Gökhan Özoğuz hakkında sitemli paylaşımlar yapmıştı. Gökhan Özoğuz’dan paylaşımlar hakkında açıklama geldi…

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Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat Osman ile Athena konserine gitmiş oğlunun grup üyeleri ile tanışması üzerine kulis ziyareti gerçekleştirmişlerdi.

Yeçilçay, kuliste Gökhan Özoğuz’un tavırlarından rahatsız olmuş ve ardından sosyal medya hesabı üzerinden sitem etmişti. Yeşilçay, Özoğuz hakkında “Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözlerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz açıkladı…

Ünlü oyuncu Yeşilçay tarafından şarkıcı Özoğuz hakkında söylenen “Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" sözleri hakkında Athena grubunun solisti Özoğuz açıklama yaptı.

Özoğuz açıklamasında , "Bence öyle demek istememiştir. Bazen insanların hayatlarının içerisinde zor zamanları olabiliyor. Nurgül, çok tatlı bir kadın ama bu sıra hayatında zor zamanlar geçiriyor olabilir" dedi.