Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı: Selma ve Taner’e Dilek engeli! Taner'i terk ediyor… TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Selma kazadan sonra bakın nasıl oldu. Taner'le evlilikleri bitecek mi? İşte Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle büyülemeye devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekranlara taşıyan dizi, büyük ilgi görüyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in titizlikle kaleme aldığı bu özel yapım, başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerle buluşturuyor.

Bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vuran diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Selma ve Taner'in evliliğine Dilek engeli!

Selma'nın geçirdiği kaza sonrası yürekler ağza gelmişti. Başta Taner ve Ali olmak üzere, tüm kasaba Selma için gözyaşlarına boğuldu.

Selma iyileşti, ancak hafıza kaybı yaşıyor. Ailesine alışmaya çalışan Selma, Dilek ve Taner'in evlilik fotoğrafını görüyor ve evi terk etmeye çalışıyor.

Peki, Selma ve Taner'in evliliği bitecek mi? İşte Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı...