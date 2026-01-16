Kamera arkası ortaya çıktı! İşte Taşacak Bu Deniz'in Eleni ve Oruç'u...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamları ilgiyle takip ediliyor.

Seyircinin gönlünü fetheden dizinin baş karakterleri Eleni ve Oruç ise her bölüm tansiyonu yükseltiyor.

Ava Yaman Eleni'yi canlandırırken, Burak Yörük ise Oruç Furtuna karakterine hayat veriyor.

İkilinin sahneleri sosyal medyada gündemden düşmezken, kamera arkasından bir paylaşım geldi.

HER ŞEY YOLUNDA

Yeni bölümde vurulan Oruç için Eleni siper oluyor.

Kanlar içinde kalan Oruç için elinden geleni yapan Eleni, aşkını bir kez daha hissediyor.

Oysa kamera arkasında ise işler yolunda.

İşte, çiftin gerçek halleri...