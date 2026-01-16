Abone ol: Google News

Yapımcıdan sürpriz: NOW'da iki dizi birleşecek...

‘Kıskanmak’ ve ‘Sahtekarlar’ dizilerinin evrenleri birleşiyor. Aynı kanal ve yapımcıya ait dizilerde oyuncular, karakterleriyle her iki projede de konuk olarak yer alacak.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 16:53
  • ‘Kıskanmak’ ve ‘Sahtekarlar’ dizilerinin evrenleri birleşiyor.
  • Karakterler her iki dizide konuk olarak yer alacak.
  • Tamer Levent ve Ayda Aksel, dizilerde karşılıklı olarak rol alacak.

Dizi izleyicileri, şaşkınlık yaşayacak...

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Kıskanmak ve Sahtekarlar dizisi, kesişecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yapım şirketinin NOW'da Pazar günleri yayınlanan dizisi "Sahtekarlar"ın Hidayet'i aktör Tamer Levent, Salı günü yayınlanan Kıskanmak'a konuk olacak.

YARDIM DİĞER DİZİDEN

Kıskanmak dizisinin Mediha'sı usta oyuncu Ayda Aksel ise Sahtekarlar'da yer alacak.

Birbirleriyle bağlantılı olacak hikayede Hidayet, Mediha’ya yardım edecek.

