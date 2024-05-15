Gönül Dağı 139. bölüm 2. fragman: Keder bitmiyor! Bu haber kasabayı yasa boğacak Her Cumartesi reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Dizide dert keder hiç bitmiyor. Bu kez Elif ve Kenan’ın başına gelenler kasabayı yasa boğacak. İşte Gönül Dağı 139. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Hafta sonlarına renk katan diziler arasında yer alan TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının duygusal hikayelerini anlatan bu dizi, izleyicilerden büyük bir ilgi görüyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapım, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların üstlendiği dizi, her hafta yeni bölümleriyle izleyicilere heyecan yaratıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın bu hafta neler yaşacak.

Kasaba gözyaşlarına boğulacak

Elif bebeği ve kendisi arasında tercih yapmak zorunda. Ancak küçük de olsa bir umut bekliyor. Elif'in çaresiz halleri herkesi gözyaşlarına boğacak.

Öte yandan amcaoğulları projeleri sayesinde TRT'ye konuk olacak. Asuman ekran başında şarkı söyleyecek.

İşte Gönül Dağı 139. bölüm 2. fragman...