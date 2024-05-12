Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı: Kenan'ın acı kaybı! Bebek mi, Elif mi? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yayınladı. Kenan ve Elif'in hayalleri suya düştü. Elif tercihini yapıyor... İşte Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitliyor.

nadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının duygusal hikayelerini anlatan bu dizi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapım, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların üstlendiği dizi, her hafta yeni bölümleriyle heyecan yaratıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Elif'in tercihi Kenan'ı yıkacak

Elif'in bebeği büyük risk taşıyor. Eğer aldırmazsa Elif'e zarar verebilir. Elif, bebeği doğurmak istiyor. Kenan bu duruma ne diyecek?

Öte yandan Taner'e TRT'den telefon geliyor. Deprem çalışması sebebiyle amcaoğulları ve eşleri TRT'ye gidiyor.

İşte Gönül Dağı 139. bölüm fragmanı...