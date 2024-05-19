TRT 1’in izleyicileri ekrana kilitleyen popüler dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.
Anadolu'nun samimi atmosferinde geçen ve sıcak insan hikayelerini anlatan bu yapım, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in senaristliğini üstlendiği dizi, duygu dolu anları ve etkileyici hikayeleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
Dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.
Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen diziden yeni fragman geldi. Bakın gelecek hafta neler olacak…
Kenan'a acı haber geldi
Elif, hamileliğinin riskli olduğunu Kenan'dan saklıyordu. Kenan acı haberi duydu. Elif'in kurtulabilmesi için tek şans bir an önce bebeği aldırmak.
Kenan, bebeği aldırabilmek için Elif'i İzmir'e gitmeye ikna edebilecek mi? Elif, bebekten vazgeçebilecek mi?
İşte Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı...