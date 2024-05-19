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Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı: Ölüm haberi geldi! Kenan'ın hayatı altüst oluyor

Gönül Dağı 140. bölüm fragmanı: Ölüm haberi geldi! Kenan'ın hayatı altüst oluyor TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dün akşam sevenleriyle buluştu. Diziden yeni fragman geldi. Kenan, Elif'in durumunu öğreniyor. Ya Elif ya da bebek ölecek. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...