Gönül Dağı 145. bölüm fragmanı: Kasabada düğün var! "Kim evleniyor?" TRT 1’in gönüllerde taht kuran dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Merakla beklenen 145. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kasabada düğün var…

Haber Merkezi

TRT 1’in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dönüşüyle büyük ses getirdi.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen bu sımsıcak Anadolu hikayesi, yine herkesin kalbine dokunmayı başardı.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı dizi, hem hikayesi hem de güçlü oyunculuklarıyla yine büyük beğeni topladı.

Bu akşamki bölüm adeta reytingleri altüst etti. Herkes merakla dizinin yeni bölümünü beklerken, fragman da yayınlandı.

"DÜĞÜN VAR DÜĞÜN!"

Dizinin yeni bölüm fragmanında Küçük Muammer sayesinde Mete ve Yusuf da sünnet oluyor.

Kasabada toplu sünnet düğünü var! Öte yandan Taner'in babası İrfan'ın gelişi merakla bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI