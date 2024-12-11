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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Anadolu’nun samimi hikayeleri ve büyüleyici manzaralarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, sımsıcak dostlukları ve güçlü aile bağlarını ekrana taşıyan Gönül Dağı, doğal ve samimi anlatımıyla her yaştan izleyicinin gönlünde yer ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın yer aldığı diziden yeni fragman geldi.

Gedelli halkının hayatını değiştirecek yeni olaylara tanık olmaya hazır olun.

MİHRİBAN ÖLECEK Mİ?

Son bölümde Rıfat’ın, Mihriban’ı hastaneye yetiştirmek için verdiği mücadele, izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi.

Umut ve korkunun iç içe geçtiği bu sahneler, ekran başındakileri derinden etkiledi. Peki, Mihriban ölecek mi?

İşte Gönül Dağı 157.. bölüm 2. fragman...