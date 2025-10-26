Gönül Dağı 191. bölüm fragmanı: Şaşırtan veda…

- Gönül Dağı'nın 191. bölümünde, Veysel Cemile'ye karaciğerini verecek.
- İzleyicileri duygulandıracak bu bölümde, Süleyman karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar diziye veda edecek.
- Dizinin yeni fragmanı, duygusal anlarla dolu bölümü önceden gösteriyor.
TRT 1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 190. bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına topladı.
Bozkırın sıcacık atmosferinde geçen hikâyeleriyle gönüllere dokunan dizi, bu hafta da büyük ilgi gördü.
Dizide heyecan dinmeden devam ederken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?
SÜLEYMAN'IN VEDASI
Veysel, Cemile’ye karaciğerini veriyor. İkilinin duygusal anları ekranlara damga vuracak.
Öte yandan Süleyman’ın vedası gözyaşlarına boğacak. Karaktere hayat veren Erdal Özyağcılar diziye veda edecek.
İşte Gönül Dağı 191. bölüm fragmanı: