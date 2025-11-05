Gönül Dağı 192. bölüm 2. fragmanı: Ramazan geri mi geliyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 191. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Bozkırın sıcacık atmosferi ve samimi hikayeleriyle her hafta yürekleri ısıtan dizi, bu bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler büyük merak konusu olurken, diziden yeni fragman geldi.

RAMAZAN DÖNECEK Mİ?

Auman’ın doğum sancıları herkesi duygulandırdı. Ramazan olmadan bebeğini doğurmamakta kararlı olan Auman’ın, “Ramazan buraya gelmiyorsa, ben Ramazan’ın yanına gideceğim” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dizinin takipçileri, “Auman ve Ramazan yeniden kavuşacak mı?” sorusuna yanıt ararken, gözler şimdi gelecek bölümlere çevrildi.

İşte Gönül Dağı 192. Bölüm 2. Fragman: