Abone ol: Google News

Gönül Dağı 192. bölüm 2. fragmanı: Ramazan geri mi geliyor?

TRT 1’in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Duygu dolu sahneleriyle gündem olan bölümün ardından gözler şimdi 192. bölüme çevrildi. Diziden yeni fragman geldi. Ramazan geri mi dönüyor?

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 10:06
Gönül Dağı 192. bölüm 2. fragmanı: Ramazan geri mi geliyor?
  • Gönül Dağı dizisinin 191. bölümü, izleyicileri hem duygulandırdı hem de ekrana kilitledi.
  • Yeni fragmanda, Auman'ın doğum sancıları ve Ramazan'ın dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
  • Diziseverler, Auman ve Ramazan'ın yeniden kavuşma ihtimalini heyecanla bekliyor.

TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 191. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Bozkırın sıcacık atmosferi ve samimi hikayeleriyle her hafta yürekleri ısıtan dizi, bu bölümüyle de sosyal medyada gündem oldu.

Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler büyük merak konusu olurken, diziden yeni fragman geldi.

RAMAZAN DÖNECEK Mİ?

Auman’ın doğum sancıları herkesi duygulandırdı. Ramazan olmadan bebeğini doğurmamakta kararlı olan Auman’ın, “Ramazan buraya gelmiyorsa, ben Ramazan’ın yanına gideceğim” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dizinin takipçileri, “Auman ve Ramazan yeniden kavuşacak mı?” sorusuna yanıt ararken, gözler şimdi gelecek bölümlere çevrildi.

İşte Gönül Dağı 192. Bölüm 2. Fragman:

Medya Haberleri