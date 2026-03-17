Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer: Süleyman’ın eski eşi geliyor

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı, 6. sezonunda da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Köprü Film imzalı yapıma, hafızalarda yer eden rollerin başarılı ismi Nurşim Demir katılıyor.

Son olarak Sen Anlat Karadeniz ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncunun, Gedelli sakinleri arasındaki dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

İPEK’İ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eskişehir’de çekilen fenomen yapımda Nurşim Demir, “İpek” karakterine hayat verecek.

Demir dizide, projeye veda eden Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya’nın eski eşi ve Taylan ile Çetin’in annesi olarak hikayeye dahil olacak.