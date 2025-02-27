Gossip Girl'ün efsanesiydi; Hayatını kaybetti! İşte son paylaşımı...

Yağmur Uçar

‘Buffy the Vampire Slayer’ ve ‘Gossip Girl’ dizileriyle tanınan Amerikalı oyuncu Michelle Trachtenberg, hayatını kaybetti.

Trachtenberg, New York’taki evinde annesi tarafından ölü bulundu.

Oyuncunun kısa bir süre önce karaciğer nakli aldığı ve komplikasyonlar geçirmiş olabileceği söyleniyor.

Şu an için Trachtenberg’in doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

SON PAYLAŞIMI

Son doğum gününde Instagram’da “39 ve harika hissediyorum” mesajını paylaşan ünlü oyuncunun ani ölümü, hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.