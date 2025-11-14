Abone ol: Google News

Gözaltına alınan Bahadır Ünlü’nün şaşırtan geçmişi: Meğer o efsane dizide rol almış

Fenomeni Bahadır Ünlü, çalışanına beyzbol sopasıyla saldırması üzerine gözaltına alındı. Olay, kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Ünlü’nün daha önce o dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 13:05
Gözaltına alınan Bahadır Ünlü’nün şaşırtan geçmişi: Meğer o efsane dizide rol almış
  • Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Ünlü'nün daha önce Kurtlar Vadisi ve başka dizilerde rol aldığı ortaya çıktı.
  • Beyoğlu'nda işlettiği kafe-restoranın ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği için kapatıldığı belirtildi.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla darp ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek Ünlü’yü gözaltına aldı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Bahadır Ünlü’nün geçmişine dair detaylar da yeniden mercek altına alındı.

Ünlü’nün yıllar önce unutulmaz bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

EFSANE DİZİDE OYNAMIŞ

Gündeme gelen gelişmelerin ardından Bahadır Ünlü’nün geçmişine dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ünlü’nün, 10 sezon boyunca ekrana damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem rol aldığı öğrenildi. Sadece bu yapımda değil, ayrıca Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Şefkat Tepe, Çukur ve Ramo gibi birçok dizide rol aldı.

Oyunculuk kariyerinin ardından uzun süredir kamera karşısında görünmeyen Ünlü’nün, son yıllarda Beyoğlu’nda bir kafe-restoran işlettiği biliniyordu.

Ancak işletmenin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü ve mühür bozma gerekçesiyle kapatıldığı açıklandı.

Medya Haberleri