Uzak Şehir 42. bölüm 3. fragmanı: Boran çıldıracak! Alya, Cihan'ın kucağında...

Uzak Şehir'in yeni bölümünden son fragman yayınlandı. Alya'yı kucağında yatağa taşıyan Cihan'a romantik bir soru geldi; "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?"

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 10:51
  • Uzak Şehir dizisinin 42. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
  • Cihan, Alya'yı kucağında yatağa taşırken Alya, "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" diye sordu.
  • Fragman, ikili arasındaki artan aşkı gözler önüne serdi.

Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir'den yeni fragman geldi.

Yayınlanan 42. bölüm 3. fragmanı, Alya ve Cihan'ın arasındaki ateşi yansıttı.

Alya'yı kucağında yatağa taşıyan Cihan, beklemediği bir soru ile karşılaştı.

İkili arasında aşk ateşi yükselirken, Alya'nın "Neden ayrı yataklarda yatıyoruz" sorusu geldi.

İşte, o fragman...

Medya Haberleri