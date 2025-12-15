Uzak Şehir 42. bölüm 3. fragmanı: Boran çıldıracak! Alya, Cihan'ın kucağında... Uzak Şehir'in yeni bölümünden son fragman yayınlandı. Alya'yı kucağında yatağa taşıyan Cihan'a romantik bir soru geldi; "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?"