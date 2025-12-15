Abone ol: Google News

Miss Turkey 2025 finalistleri belli oldu

Binlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 130 Miss Turkey yarışmacısı, önceki gün jüri karşısına çıktı. Değerlendirme sonucu ilk 20'ye kalmayı başaran adaylar, büyük final için kampa girdi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 10:58
  • Miss Turkey 2025 yarışması için 130 yarışmacı arasından seçilen 20 finalist, kampa girdi.
  • Büyük final, 19 Aralık'ta yapılacak.
  • Bu yılki tacın kime verileceği merak konusu.

Miss Turkey 2025 yarışmasının hazırlıkları başladı. 

Geçtiğimiz sene yarışmada İdil Bilgen birinci olmuş ve eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Bu sene kimin tacı takacağı ise merak ediliyor.

Miss Turkey'in 43'üncüsü için geri sayım başladı.

20 FİNALİST BELLİ OLDU

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, Nursena Say, Candan Şeviktürk, Kerim Mikati, Cemal Dindar ve Sabit Akkaya'nın yer aldığı jüri, 130 genç kız arasından 20 finalisti belirledi.

FİNAL 19 ARALIK'TA

Kampa giren yarışmacılar 19 Aralık'ta finalde yarışacak.

YARIŞMACILAR

1 NUMARA

İlayda Güvenç

Boy: 1.82

Yaş: 22

Ankara MBA Koleji Mezunu

2 NUMARA

Hülya Fazla

Boy: 1.80

Yaş: 24

Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu

3 NUMARA

Sude Çetinkaya

Boy: 1.80

Yaş: 22

Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi

4 NUMARA

Yasemin Arık

Boy: 1.80

Yaş: 23

İstanbul Aydın ÜniversitesiArapça Bölümü öğrencisi

5 NUMARA

Arya Bozabalı

Boy: 1.77

Yaş: 25

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu

6 NUMARA

Naz Şimşek

Boy: 1.78

Yaş: 19

İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Protez Bölümü mezunu

7 NUMARA

Başak Kaya

Boy: 1.76

Yaş: 26

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu

8 NUMARA

Begüm Nil Kutluay

Boy: 1.76

Yaş: 27

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu

9 NUMARA

Mukadder Albaz

Boy: 1.75

Yaş: 25

Vizja Unıversıty Psikoloji Bölümü mezunu

10 NUMARA

Irmak Elmacı

Boy: 1.75

Yaş: 21

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mekan Tasarımı öğrencisi

11 NUMARA

Sıla Çetin

Boy: 1.73

Yaş: 19

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi

12 NUMARA

Irmak Dokuzluoğlu

Boy: 1.75

Yaş: 20

Koç Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisi

13 NUMARA

Yasemin Serpil

Boy: 1.72

Yaş: 22

Essec Business School’da Başarı Burslu İşletme sınıfı öğrencisi

14 NUMARA

Zeynep Arslan

Boy: 1.77

Yas: 21

İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü öğrencisi

15 NUMARA

Ayşenur Büşra Selvitop

Boy: 1.80

Yaş: 28

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Yüksekokulu mezunu

16 NUMARA

Didar Azra Nur

Boy: 1.76

Yaş: 20

Bilgi Üniversitesi Genetik Bölümü öğrencisi

17 NUMARA

İlayda Pulat

Boy: 1.78

Yaş: 23

İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunu

18 NUMARA

Merve Sude Ötkün

Boy: 1.80

Yaş: 25

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi

19 NUMARA

Azra Başak Aslan

Boy: 1.80

Yaş: 22

Nişantaşı Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi

20 NUMARA

Sıla Saraydemir

Boy: 1.80

Yaş: 22

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi

